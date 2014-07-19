11 وظيفة لن تجدهم سوى فى مصر

إذا كنت مصرى او قد عشت في مصر فترة طويلة بما فيه الكفاية، وكنت قد تعودت على كمية كبيرة من الوظائف التي عقد الناس التي لا توجد في أي مكان آخر في العالم.

هناك قائمة وضعت لآغرب 12 وظيفة لن تفهمهم ولن تجدهم سوى فى مصر كما يلى :

1. الرجل الذي يضغط أزرار المصعد بدلا منك

إذا كنت تركب المصعد وتجد رجلا يقف هناك وأنت تركب لتصل إلى الطابق الخاص بك، ولكن وظيفته الوحيدة هي الضغط على زر الذى تريده، مستحيل ان ترفع إصبعك وتضغط عليه بنفسك، وإلا سيقوم هذا الرجل بضربك!

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2. رجل بعد رجل في مراقبة الجوازات في المطار الذي يتحقق من الطوابع التي حصلت عليها

إذا كنت مسافرا يجب ان تذهب المطار قبل 3 ساعات،ويجب ان تمر بالرجل الاول لختم جواز السفر لأول مرة،وتمر بالرجل الثانى ليراجع،والثالث ليراجع ما راجعه الاول والثانى.

3. الرجل في السوبر ماركت الذي هو على استعداد لدفع عربة التسوق في جميع أنحاء الماركت بدلا منك.

أنا سأقف هنا كالأمير بينما أنت ستذهب لتشترى لى ما أريده من السوبر ماركت.

4.كناس الشوارع

كل مهمته أن يقوم بكنس الشارع من نقطة معينة الى اخرى دون ان يجمعهم.

5.الرجل في المبانى الحكومية الذي هو وظيفتة الوحيدة هى مساعدتك على الوقوف في خط والحصول على القليل من “البقشيش”

يساعدك للوصول الى الخطوط الامامية وحتى تصوير اوراقك وانجاز مهمتك مقابل الحصول على مقابل مادى قليل، أهى رشوة؟!

6.رجل الامن فى البنوك الذى يسلم لك رقم دورك فى الانتظار.

7.الرجل الذى يساعدك فى حمل الحقائب فى المطار ويوصلك الى السيارة

8.الرجل الذى يقف فى “جراج السيارات” ويضغط على زر اخراج التذكرة

اذهب الى “سيتى ستارز” وسوف تشاهد هذا بنفسك، يقوم ذلك الرجل باخراج التذكرة لك حتى لا تخرج يدك من السيارة وتضغط على الزر لاسمح الله.

9.”ابن البواب” الذى يفعل كل شىء فى العمارة وكل شىء يقوم به البواب نفسه

يقوم البواب بهذا مقابل الحصول على راحته وانجاز هذا الطفل لمهامه.

10.”خلف الكاشير”الذى يقف خلف الكاشير فى السوبر ماركت ليكرر ما يبيعه الكاشير.

يستطيع البائع”الكاشير” القيام بهذا بمفرده ولكن خلقت هذه الوظيفة من اجل قليل من “البقشيش”

11.”الكمسرى” الرجل الذى يخرج من الميكروباص وينادى بالمنطقة التى يتجه اليها الميكروباص.

يساعد السائق فقط فى جمع المال من الزبائن بالاضافة الى مساعدتهم للنزول فى المناطق الراغبين بها..