بالصور.. العالم يتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

خرج الآلاف حول العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أودي بحياة أكثر من 340 فلسطينيا ومئات الجرحي، ولا يزال العدد في ازدياد مع استمرار العملية البرية للجيش الإسرائيلي على أراضي القطاع.

نيبال

ليون (فرنسا)

لندن بريطانيا

كشمير

صنعاء (اليمن)

الهند

بنجلاديش

جنوب أفريقيا

تركيا

بوخارست (النمسا)

باكستان

اندونيسيا

فلسطينيو 48

السودان

الأردن

البيت الأبيض

أفغانستان

اليونان

مدريد (اسبانيا)

روما (ايطاليا)

بنجالور

سلطنة عمان

فرنسا

برشلونة

اليونان

أفغانستان