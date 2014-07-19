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بالصور.. العالم يتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

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خرج الآلاف حول العالم للتنديد بالعدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة والذي أودي بحياة أكثر من 340 فلسطينيا ومئات الجرحي، ولا يزال العدد في ازدياد مع استمرار العملية البرية للجيش الإسرائيلي على أراضي القطاع.

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