إنقاذ 400 مهاجر على ظهر قارب بالقرب من سواحل مالطا

تمكنت سفن البحرية الإيطالية والمالطية ، بمساعدة سفينة شحن ، من إنقاذ نحو 400 مهاجر على ظهر قارب فى المياه القريبة من مالطا ، بينما عثر على 18 جثة داخل القارب .

وذكرت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية، اليوم السبت، أن أحد المهاجرين الذين تم إنقاذهم لفظ أنفاسه الأخيرة على ظهر قارب تابع لقوات خفر السواحل، مما تسبب فى ارتفاع عدد القتلى إلى 19 شخصاً.

وترجح السلطات الإيطالية ، أن يكون الضحايا قد لقوا حتفهم نتيجة استنشاق الأدخنة الصادرة من محرك القارب، فيما لم تكشف السلطات عن جنسية المهاجرين الذين تم نقلهم إلى إيطاليا لبحث أوضاعهم .

أ ش أ