أحمد الشناوي: انضمامي للزمالك يخدم مصلحة المصري وانتظروني في المنتخب

اوضح احمد الشناوي حارس مرمي النادي المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المصري، ان انضمامه للزمالك اقترب كثيرا و ان ادارة المصري وافقت علي عرض الزمالك تاركا لاها تحديد المبلغ و اللاعبين الذين سيأتون للمصري .

و اشار الحارس الدولي ان انضمامه للزمالك سيضعه في قائمة حراسة مرمي مصر خاصة ان الزمالك سيشارك افريقيا و هو ما يزيد من فرص مشاركته مع منتخب مصر الوضني . و قال الشناوي انه يعلم مدي تمسك المصري و جماهيره به و انه مستعد التوقيع لاي نادي يكون فيه مصلحة المصري، حتي لو كان غير الزمالك مقدرا حبه و انتماءه للمصري و قال ان ني افكر في مستقبلي و لم انتظر من اهل بلدي في بورسعيد ما ترضت لع عقب قبولي عرض الزماللك.

و ان هناك نادي اخر سيدفع اكثر ساوقع له، و شدد الشناوي انه مازال حتي هذه اللحظة لاعبا بالمصري و انا هناك مفاوضلت بينه و بين الزمالك و المصري و مستعد للعب للزمالك.