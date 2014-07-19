«محلب» يفتتح محطة مترو حدائق المعادى بعد التطوير الأحد

يفتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يرافقه المهندس هانى ضاحي، وزير النقل صباح الأحد، محطة مترو «حدائق المعادي»، بعد الانتهاء من أعمال تطوير المحطة بتكلفة 43 مليون جنيه، وهي المحطة التي تخدم60 ألف راكب يوميا.

كان رئاسة الوزراء، حددت موعد قبل الإفطار من مساء السبت، لكن تم التأجيل لصباح الأحد.

وتضم المحطة 26 بوابة دخول، و28 بوابة خروج، و12 سلما كهربائيا متحركا لسهولة ونزول الركاب، ومصعدين كهربائيين لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وقال المهندس على فضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، إن «أعمال التطوير بدأت في أغسطس 2010، بإزالة الأرصفة والأسوار الخارجية، مشيرا إلى أن المحطة القديمة كانت لا تلبي إحتياجات الركاب ، وبالتالي تم إنشاء محطة جديدة علويه بحيث يتم استغلال الكثافة المرتفعة من الركاب فوق المحطة العلوية.