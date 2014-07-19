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مصدر عسكري: مقتل 15 مجندًا وإصابة 10 في الهجوم على «سرية الفرافرة»

  • مصر
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قال مصدر عسكري، إن 15 مجندا قتلوا برصاص مسلحين مجهولين في منطقة الفرافرة البحرية، في محافظة الوادي الجديد، مساء السبت.

وتابع المصدر لـ«المصري اليوم»، مساء السبت، أن 10 مجندين أصيبوا في الهجوم، وتم قتل 3 من مهاجمي الكمين».

وقالت مصادر أمنية إن «هذا الهجوم جديد من نوعه من حيث نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم حيث استخدم المسلحون أسلحة ثقيلة (ار. بي .جي) وجرينوف».

جدير بالذكر أنه للمرة الثانية على التوالي تتعرض نفس السرية لهجوم من قبل المهربين في أقل من 3 شهور حيث أسفرت المرة السابقة عن مقتل 5 جنود وضابط قوات مسلحة.

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