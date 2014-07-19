جنازة عسكرية لشهيد الشرطة بالمنوفية بحضور القيادات الأمنية

شيع منذ قليل المئات من اهالى قرية شبرا بخوم بمركز قويسنا، جثمان شهيد الشرطة الرقيب محمد أحمد السحيمي فى جنازة عسكرية شعبية، بحضور القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة .

وأدى المصلون صلاة الجنازة من مسجد نهاد منصور بالقرية وانطلق الجثمان إلى مثواه الاخير بمقابر الاسرة بالقرية وسط هتافات ” لا اله الا الله الشهيد حبيب الله ” .

وطالب اقارب الشهيد بالقرية من القصاص من قتله نجلهم الذى كان حريص على عمله مكتفين بقول ” حسبى الله ونعم الوكيل ” ، مؤكدين أن نجلهم يعمل بالادارة العامة لمرور القاهرة .

يذكر أن الشهيد رقيب الشرطة محمد أحمد السحيمى قد استشهد اليوم السبت، متأثرا بإصابته نتيجة دهسه من سائق سيارة ميكروباص حاول الهروب أثناء محاولة استيقافه للكشف عن رخصه، وذلك بالخدمة المعين بها بشارع شبرا دائرة قسم شرطة روض الفرج لملاحظة الحالة المرورية.