“المصرى الديمقراطى” يعزز لجان العمل الجماهيرى بالأحزاب المصرية

أقام المعهد المصرى الديمقراطى، أمس الجمعة، أولى أيام تدريب ” تعزيز لجان العمل الجماهيرى بالاحزاب والتيارات والحركات المصرية التى تنوى خوض الانتخابات القادمة “، وتناول التدريب اليوم تنظيم الاحزاب وهيكل الحزب وسياسة الحزب ورسالته قدمتة أ. ايمان زهران ، ولوائح الاحزاب التى قدمها أ. أحمد غنيم .

وسيتناول التدريب فى أيامة القادمة، عدد كبير من المهارات المتعلقة بالتواصل والتفاوض والعلاقات العامة وغيرها من المهارات التى تساهم فى رفع مهارات اللجان بداخل الاحزاب ـ تعد القاهرة هى المحافظة الاولى للتدريب ، والذى سيعقد فى 4 محافظات اخرى .

ويعد المعهد المصرى الديمقراطى، هيئة بحثية سياسية مستقلة من عام 2009 …. اسسها مجموعة من الشباب المصرى المهتم بالعمل العام … الناشط سياسيا …المحب لوطنة مصر …المؤمن باهمية دور الشباب فى الاصلاح و التغيير و التطوير .

ويهدف المعهد، إلى العمل على نشر قيم الديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان بين جماهير الشعب المصري / التواصل بشكل مستمر مع الدول التي سبقتنا في مضمار الديمقراطية ونقل خبراتهم للمجتمع السياسي المصري / رفع الوعي السياسي العام وخاصة بين الشباب وخلق كوادر سياسية واجتماعية وفنية قادرة على قيادة التحول الديمقراطي في مصر / جذب المواطنين المصريين من مختلف الفئات والانتمائات لمجال العمل العام / خلق قنوات تواصل بين الشباب المصري والدولة وخاصة بإستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي / متابعة وتقييم عملية التطور الديمقراطي في مصر.