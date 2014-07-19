أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

“المصرى الديمقراطى” يعزز لجان العمل الجماهيرى بالأحزاب المصرية

Google+ Print
المعهد المصرى الديمقراطى

المعهد المصرى الديمقراطى

أقام المعهد المصرى الديمقراطى، أمس الجمعة، أولى أيام تدريب ” تعزيز لجان العمل الجماهيرى بالاحزاب والتيارات والحركات المصرية التى تنوى خوض الانتخابات القادمة “، وتناول التدريب اليوم تنظيم الاحزاب وهيكل الحزب وسياسة الحزب ورسالته قدمتة أ. ايمان زهران ، ولوائح الاحزاب التى قدمها أ. أحمد غنيم .

وسيتناول التدريب فى أيامة القادمة، عدد كبير من المهارات المتعلقة بالتواصل والتفاوض والعلاقات العامة وغيرها من المهارات التى تساهم فى رفع مهارات اللجان بداخل الاحزاب ـ تعد القاهرة هى المحافظة الاولى للتدريب ، والذى سيعقد فى 4 محافظات اخرى .

ويعد المعهد المصرى الديمقراطى، هيئة بحثية سياسية مستقلة من عام 2009 …. اسسها مجموعة من الشباب المصرى المهتم بالعمل العام … الناشط سياسيا …المحب لوطنة …المؤمن باهمية دور الشباب فى الاصلاح و التغيير و التطوير .

ويهدف المعهد، إلى العمل على نشر قيم الديمقراطية والتسامح وحقوق الانسان بين جماهير الشعب المصري / التواصل بشكل مستمر مع الدول التي سبقتنا في مضمار الديمقراطية ونقل خبراتهم للمجتمع السياسي المصري / رفع الوعي السياسي العام وخاصة بين الشباب وخلق كوادر سياسية واجتماعية وفنية قادرة على قيادة التحول الديمقراطي في مصر / جذب المواطنين المصريين من مختلف الفئات والانتمائات لمجال العمل العام / خلق قنوات تواصل بين الشباب المصري والدولة وخاصة بإستخدام وسائل الاعلام الاجتماعي / متابعة وتقييم عملية التطور الديمقراطي في مصر.

المعهد المصرى الديمقراطى

المعهد المصرى الديمقراطى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري