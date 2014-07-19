“القسام” يستهدف ناقلة جنود شرق رفح بقذيفة “تاندوم”

استهدفت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس، ناقلة جند بمنطقة أبو سنية شرق رفح بقذيفة تاندوم، مما أدى إلى اشتعال النار فيها، وذلك حسبما ذكرت كتائب “القسام” على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر”.

يذكر ان مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، وافق على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.