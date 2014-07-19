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استشهاد 15 جندى من حرس الحدود فى هجوم مسلح لمهربين على كمين بالوادى الجديد

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استشهاد 15 جندى من حرس الحدود فى هجوم مسلح لمهربين على كمين بالوادى الجديد استشهاد 15 جندى من حرس الحدود فى هجوم مسلح لمهربين على كمين بالوادى الجديد

استشهد 15 فرد من سلاح حرس الحدود ، فى هجوم مسلح قام به مهربين مجهولين على كمين نقطه الكيلو 100 الواقع على حدود الوادى الجديد مع الجيزة.

وعلى الفور قامت سيارات الإسعاف والمطافئ والحماية المدنية بالانتقال إلى موقع الحادث، فى الوقت الذى قامت قياده المنطقة الجنوبيه العسكرية بإرسال تعزيزات عسكرية وجارى تمشيط المنطقة والبحث عن الجناة.

من جانبه قال الدكتور محمد بخارى وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، إنه تعذر دخول سيارات الاسعاف للموقع لنقل المصابين وجثث المتوفيين لتواصل استمرار اطلاق النار بين المهربين وافراد النقطة قال انه تم الدفع بعدد من سيارات الاسعاف لموقع الحادث  بالفرافرة.

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