ضبط 47 طن لحوم وأسماك فاسدة بالقاهرة والجيزة

شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة حملة ضمت أطباء التفتيش والرقابة، السبت، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، على المتاجر والأسواق.

وتمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من المنتجات مخالفة للمواصفات وبتتبع مصدرها تبين أنه تم تصنيعها وتخزينها في نطاق محافظة الجيزة، وتم التنسيق مع الإدارة العامة لمباحث وزارة التموين وأخذ موافقة رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتكليف أطباء التفتيش بالقاهرة لضبط هذه المصادر بالجيزة. وأسفرت الجهود عن ضبط 37 طن لحوم فاسدة بمصنع لفرم اللحوم بالوراق، و3 أطنان لحوم مستوردة مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي بمحل جزارة بشارع التحرير بالدقي، وأعدمت الكميات المضبوطة.

وفي نطاق محافظة القاهرة تم ضبط 600 كيلو جرام بأحد منافذ اللحوم بمصر الجديدة غير صالحة للاستخدام الآدمي منها 230 كيلو لحوم مستوردة مجمدة و70 كيلو جرام ذبيحة جاموسي كبير بالعظم و 140 بقري كامل و 20 لحوم أغنام كبيرة و40 كجم أحشاء داخلية و100 لحوم مفرومة كما تم ضبط 565 كيلو جرام بمنفذ بالزيتون .

وفي سوق العبور تم ضبط 6.350 طن أسماك معبأة في براميل بلاستيك زرقاء وصفائح خاصة بالجبن مليئة بالديدان والحشرات وتنبعث منها رائحة كريهة.