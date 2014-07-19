السياحة: ايرلندا أعلنت رفع حظرالسفر عن شرم الشيخ

أعلنت وزارة السياحة أن الخارجية الايرلندية قامت بتعديل تحذيرات السفر الخاصة بمصر والغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ، ليصبح متاحا السفر إلى كل من شرم الشيخ ،بالاضافة إلى المناطق التي لم يكن يشملها الحظر من قبل والتي تشمل البحر الاحمر والاقصر واسوان .

ومن جانبه وصف وزير السياحة هشام زعزوع إقدام العديد من الدول بالغاء تحذيرات السفر التي كانت قد فرضتها في وقت سابق على شرم الشيخ بأنها بوادر إيجابية تصب في صالح السياحة المصرية ، مطالبا باقي دول الاتحاد الاوربي بإعادة النظر في تحذيرات السفر خاصة مع الاستقرار الامني الذي تشهده المقاصد السياحية، مشيداً بقيام دول المانيا وايطاليا والدنمارك وايرلندا بتعديل تحذيرات السفر إلى مصر تعديلا إيجابيا .