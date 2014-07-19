أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

السياحة: ايرلندا أعلنت رفع حظرالسفر عن شرم الشيخ

Google+ Print
السياحة: ايرلندا أعلنت رفع حظرالسفر عن شرم الشيخ السياحة: ايرلندا أعلنت رفع حظرالسفر عن شرم الشيخ

هشام زعزوع وزير السياحة

أعلنت وزارة السياحة أن الخارجية الايرلندية قامت بتعديل تحذيرات السفر الخاصة بمصر والغاء حظر السفر إلى شرم الشيخ، ليصبح متاحا السفر إلى كل من شرم الشيخ ،بالاضافة إلى المناطق التي لم يكن يشملها الحظر من قبل والتي تشمل البحر الاحمر والاقصر واسوان .

ومن جانبه وصف وزير السياحة هشام زعزوع إقدام العديد من الدول بالغاء تحذيرات السفر التي كانت قد فرضتها في وقت سابق على شرم الشيخ بأنها بوادر إيجابية تصب في صالح السياحة المصرية ، مطالبا باقي دول الاتحاد الاوربي بإعادة النظر في تحذيرات السفر خاصة مع الاستقرار الامني الذي تشهده المقاصد السياحية، مشيداً بقيام دول المانيا وايطاليا والدنمارك وايرلندا بتعديل تحذيرات السفر إلى تعديلا إيجابيا .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري