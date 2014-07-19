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القومى للقبائل المصرية: تطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” أردوغان

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القومى للقبائل المصرية: تطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” أردوغان القومى للقبائل المصرية: تطالب الخارجية بالرد على “بذاءات” أردوغان

المستشار محمد سليم الأمين العام للمجلس القومى للقبائل المصرية

أدان المستشار محمد سليم الأمين العام للمجلس القومى للقبائل المصرية ،تطاول رئيس الوزراء التركى رجب اردوغان ضد والرئيس عبد الفتاح .

وطالب الأمين العام للمجلس القومى للقبائل المصرية، فى بيان رسمى له اليوم ، وزارة الخارجية المصرية بالرد رسميا على هذة “البذاءات “ووقف كافة أشكال التعاون مع تركيا.

وأوضح سليم، ان أردوغان حول الأراضى التركية إلى مأوئ للإرهابيين وجماعة الإخوان الإرهابية، وكان عليه أن يعمل مع مصر على حقن دماء أطفال فلسطين، وذلك لما لديه من علاقات مميزة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بدلا من توجيه السباب إلى مصر.

وتابع الأمين العام للقومى للقبائل المصرية، أن أردوغان لازال تحت سكرة نجاح المصريين فى إزالة تنظيم الإخوان الإرهابيين من الوجود .

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