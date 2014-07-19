وزير الشباب والرياضة يدعم السباحة والجودو والبريدج بـ 610 ألف جنيه

وافق المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصرى للسباحة بمبلغ 255 ألف جنيه كمساهمة من وزارة الشباب والرياضة في تكاليف سفر واشتراك بعثة المنتخب القومى للغطس إلى الصين للاشتراك في بطولة كأس العالم خلال الفترة من 11/7/2014 حتى 21/7/2014 ، وذلك بغرض الاستعداد للدورة الأولمبية للشباب المقرر إقامتها بنانيج بالصين خلال شهر أغسطس المقبل.

ووافق عبد العزيز، على دعم الاتحاد المصرى للجودو بمبلغ 250 ألف جنيه مساهمة من وزارة الشباب والرياضة في التكاليف المادية لسفر بعثة المنتخب القومى للجودو للمشاركة في المعسكر الدولى المقرر إقامته بمدينة سوشى بروسيا خلال الفترة من 17 حتى 27/7/2014 وذلك للإعداد للمشاركة في بطولة العالم المؤهلة للأولمبياد المقبل في ريو دى جانيرو 2016.

كما وافق وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصرى للبريدج بمبلغ 105 ألف جنيه مساهمة من الوزارة في تحمل مصروفات بعثة الاتحاد المشاركة في بطولة العالم للناشئين والمقامة بتركيا خلال الفترة من 13/8 وحتى 23/8/2014.