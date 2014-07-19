رئيس اتحاد العمال الإيطالى يستنكر المذابح الإسرائيلية فى غزة

استنكر الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال بإيطاليا، المذابح الدموية التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى والتى راح ضحيتها مئات الشهداء والاف الجرحى من المواطنين العزل الذين لا ذنب لهم سوى اقامتهم فى مدينة غزة، ولا علاقه لهم بحركة حماس التى خطفت جنود الاحتلال وتقصف مدينة تل الربيع المحتلة.

واضاف اسكندر اننا نثمن ما قامت به مصر من دور عربى واقليمى فى انقاذ الاخوة الفلسطينيين من ارسال الاحتياجات الطبيه والمواد الغذائية لفك الحصار الطبى والغذائى عن اخواتنا بدولة فلسطين، علاوة على مبادرة وقف اطلاق النار من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قد وافقت عليها قوات الاحتلال الاسرائيلية الا انه بكل تعنت ومكابره رفضتها حركة الحماس والتى على اثرها بدات قوات الاحتلال الاسرائيلية فى اجتياح مدينة غزة برياً والمزيد من الدماء على ارض فلسطين.

واردف اسكندر بالقول انه على كافه الدول العربيه التحرك بالمساعى الدبلوماسية سريعاً، لوقف العدوان على دولة فلسطين ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى لإيقاف نزيف الدم العربى المسال على الارض العربية المحتله “فلسطين”، وانقاذ الاطفال الابرياء الذين لا ذنب لهم فى عمليات القصف المستمره والتى تستهدف منازلهم واراضيهم.