أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

رئيس اتحاد العمال الإيطالى يستنكر المذابح الإسرائيلية فى غزة

Google+ Print
رئيس اتحاد العمال الإيطالى يستنكر المذابح الإسرائيلية فى غزة رئيس اتحاد العمال الإيطالى يستنكر المذابح الإسرائيلية فى غزة

عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال بإيطاليا

استنكر الدكتور عيسى اسكندر رئيس اتحاد العمال بإيطاليا، المذابح الدموية التى تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلى والتى راح ضحيتها مئات الشهداء والاف الجرحى من المواطنين العزل الذين لا ذنب لهم سوى اقامتهم فى مدينة غزة، ولا علاقه لهم بحركة حماس التى خطفت جنود الاحتلال وتقصف مدينة تل الربيع المحتلة.

واضاف اسكندر اننا نثمن ما قامت به من دور عربى واقليمى فى انقاذ الاخوة الفلسطينيين من ارسال الاحتياجات الطبيه والمواد الغذائية لفك الحصار الطبى والغذائى عن اخواتنا بدولة فلسطين، علاوة على مبادرة وقف اطلاق النار من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى قد وافقت عليها قوات الاحتلال الاسرائيلية الا انه بكل تعنت ومكابره رفضتها حركة الحماس والتى على اثرها بدات قوات الاحتلال الاسرائيلية فى اجتياح مدينة غزة برياً والمزيد من الدماء على ارض فلسطين.

واردف اسكندر بالقول انه على كافه الدول العربيه التحرك بالمساعى الدبلوماسية سريعاً، لوقف العدوان على دولة فلسطين ضد قوات الاحتلال الاسرائيلى لإيقاف نزيف الدم العربى المسال على الارض العربية المحتله “فلسطين”، وانقاذ الاطفال الابرياء الذين لا ذنب لهم فى عمليات القصف المستمره والتى تستهدف منازلهم واراضيهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري