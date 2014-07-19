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“العيش والحرية” يدعو الفصائل الفلسطينية لتشكيل قيادة وطنية لاستكمال النضال

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“العيش والحرية” يدعو الفصائل الفلسطينية لتشكيل قيادة وطنية لاستكمال النضال “العيش والحرية” يدعو الفصائل الفلسطينية لتشكيل قيادة وطنية لاستكمال النضال

 

حزب العيش والحرية

يدين حزب العيش والحرية “تحت التأسيس”، ما تقوم به قوات الاحتلال من هجوم غاشم بريًا وبحريًا و جويًا مستهدفة الشعب الفلسطيني ” أطفالا و نساء ورجال” ، فضلا عن حملات الاعتقالات الواسعة التي تستهدف الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالل الحزب فى بيان صادر عنه، إن هذا العدوان هو استمرار للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاستيطاني العنصري على مدى عقود مضت لا تحترم أي قانون أواعراف دولية أومبادرات.

وتابع البيان، إن الحزب يحي صمود الشعب الفلسطيني، ويؤكد مجددا على تضامنه الكامل مع قضيته العادلة وحقه في تقرير مصيره، ويطالب المصرية بفتح معبر رفح بدون رسوم بشكل دائم أمام الفلسطينيين، وحركة البضائع، وقوافل الإغاثة، وبهذه المناسبة ندين منع الحكومة المصرية القافلة الشعبية الطبية المتوجهة اليوم إلى معبر رفح ونطالبها بتسهيل الإجراءات وحركة سير القوافل الشعبية، فمن المخزي أن تساهم الحكومة المصرية في عملية حصار غزة وتحميل الشعب الفلسطيني تكلفة صراعات إقليمية، فيجب أن تظل قضيته قضيه جامعه لكل الشعوب العربية وكل القوى الحرة في العالم.

وأكد البيان، على أن  الحزب يدعو  الفصائل والقوى الفلسطينية إلى تقديم مصلحة الشعب الفلسطيني وتسعى إلى خلق قيادة وطنية تتبنى برنامج وطني حول القضية الفلسطينية باعتبارها قضية تحرر وطني، من أجل تحقيق المطالب المشروعة لهذا الشعب في تحرير أرضه وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس و عودة اللاجئين، والإفراج عن كل الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال. فهذا هو الضمانة لعدم اختطاف القضية الفلسطينية و الحفاظ على مسارها الصحيح باعتبارها قضية تحرر وطني، وعلي الأنظمة العربية أن تتخلى عن تخاذلها و تنحاز للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني وأن تتخذ المواقف المساندة لهذا الشعب و نطالب قوى الديمقراطية في مختلف دول العالم أن تضغط على المجتمع الدولي من اجل تطبيق الاتفاقيات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني من العدوان الغاشم ومحاسبه اسرئيل على ما ترتكبه من جرائم حرب.

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