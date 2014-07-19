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مصرع طفل بسبب ماس كهربائي بالقليوبية

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مصرع طفل بسبب ماس كهربائي بالقليوبية مصرع طفل بسبب ماس كهربائي بالقليوبية

شهدت قرية بلتان ببنها مصرع طفل صعقا بالكهرباء إثناء اللهو بجوار كولدير مياة يعمل بالكهرباء امام منزله، مما ادى الى وفاته فى الحال وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم إسلام عبد الحميد نائب مأمور مركز طوخ، بلاغا من مجدى محمد مدبولى مدرس قران بمعهد قليوب الإبتدائى الأزهرى يفيد بمصرع نجلة ويدعى مسلم 3 سنوات صعقا بالكهرباء اثناء اللهو بجوار كولدير مياة بالكهرباء.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير الأمن، وبسؤال والد الطفل قال ان اثناء تناولة المياة من الكولدير وضعه امام منزله صدقة جارية التمس نجلة بالسلك الكهربائى ادى الى وفاته، وبسؤال مفتش الصحة تبين ان سبب الوفاه صاعق كهربائى ادى الى هبوط حاد وقوف عضلة القلب مما ادى الى الوفاه.

تحرر عن ذلك محضر رقم 26389 جنح مركز طوخ لسنه 2014 ، وتولت النيابة التحقيق.

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