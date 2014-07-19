حبس ربة منزل ألقت طفل في ترعة “البحر اليوسفي” بالمنيا بسبب خلاف مع والدته‎

أمرت نيابة المنيا الكلية، اليوم السبت، بحبس “م – م” ربة منزل، بالغة من العمر 23 عامًا، بعد أن وجهت النيابة لها تهمة “القتل العمد”، حيث قامت المتهمة بإلقاء “طفل رضيع” في بحر يوسف لغيرتها من والدته.

وترجع أحداث الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من كشف لغز اختفاء رضيع، حيث كشفت التحريات عن أن وراء اختفاء الرضيع زوجة عمه التي قامت بإلقائه في بحر يوسف لغيرتها من والدته.

حيث تلقى اللواء أسامة متولى، مدير أمن المنيا، إخطارا باختفاء الرضيع “أبانوب. ع. م” 3 أشهر من المنزل، وبالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجة عمه، 23 سنة، حيث تبين أنها قامت باختطافه وإلقائه في مياه البحر اليوسفى بسبب غيرتها من والدته، بسبب سوء معاملة أهل زوجها لها.