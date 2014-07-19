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الحبس عام وغرامة 50 ألف جنية لتاجر أقراص مخدرة بسوهاج‎

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الحبس عام وغرامة 50 ألف جنية لتاجر أقراص مخدرة بسوهاج‎ الحبس عام وغرامة 50 ألف جنية لتاجر أقراص مخدرة بسوهاج‎

مجمع محاكم سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار عبد النبى كامل، وعضوية المستشارين هشام حسن ومحمد جمال الدين موافى، بأمانة سر محمود سيد ومحمد العادلى .

أمرت بحبس المتهم العارف – أ – ع 26 سنة تاجر ومقيم بمركز جهينة، بالسجن3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة والبانجو بدائرة المركز .

ترجع الواقعة الى عام 2013 عندما وردت المعلومات لضباط مباحث مركز جهينة بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة والبانجو بدائرة المركز، وترويج بضاعته، وبيعها للمدمنين وراغبى الشراء.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تأكدت صحة المعلومات الواردة، وبعد استئذان النيابة العامة تم القبض على المتهم فى مسكنه، وبحوزته 48 قرص من الترامادول والتامول ” وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات.

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