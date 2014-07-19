«الخيمة» توقع «الرأس الكبير» وتضرب تجار ومهربي المخدرات

أفاد اللواء الخبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي بتمكن الجهات المختصة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي وفرع مكافحة المخدرات في الإدارة العامة لشرطة أبوظبي وبالتنسيق مع الإدارة العامة الاتحادية لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على مواطن «من الرؤوس الكبيرة» في تجارة وتهريب وترويج المخدرات في الدولة، وذلك إثر مداهمة فرع مكافحة المخدرات في مدينة العين لمنزله أوائل مايو الماضي.

وإلقاء القبض عليه وضبط كميات كبيرة من مخدر الحشيش بحوزته، وذلك في عملية تعد من كبريات العمليات لمكافحة المخدرات في الدولة أطلق عليها «عملية الخيمة» نظراً لأهمية المتهم ونشاطه الإجرامي في تجارة وتهريب المخدرات، ودأبه على نشر هذه السموم بين أفراد المجتمع.

وأوضح العقيد عيد محمد ثاني حارب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي أن عملية الخيمة شكلت ضربة موجعة لتجار ومهربي المخدرات، وجسدت اللحمة القوية بين مختلف الأجهزة المعنية بهذا الشأن.

مضيفاً: إن المتهم – للأسف – مواطن إماراتي في الثلاثينيات من عمره ويدعى م. س. ع، وقد أثبتت تحريات الجهات المختصة في شرطة دبي عنه بأنه ناشط في توريد المخدرات إلى الدولة وله علاقات مشبوهة مع الخارج، إذ يقوم بتحويل الأموال بين حين وآخر إلى جهات تمده بالمخدرات ثمناً لتجارته السوداء ونشاطاته القذرة.

وقال: إن المتهم تمت مداهمته في منزله بمدينة العين من قبل فرع مكافحة المخدرات فيها، ومساندة قوة خاصة في شرطة أبوظبي بناء على معلومات هامة ودقيقة قدمتها شرطة دبي عنه، وأنه بعد إلقاء القبض عليه وإخضاعه للتفتيش وسؤاله عن المخدرات التي يحوزها، قاد القوة المداهمة إلى خيمة منصوبة في حرم منزله خصصها لتخزين المخدرات عثر فيها على ما يزيد على 52 كغ من مخدر الحشيش داخل أكياس بلاستيكية معدة للتسويق الأسود والإجرامي كما عثر في سيارته على كميات من مخدر الحشيش أيضاً، وسبعة هواتف «موبايل» بالإضافة للعديد من الحوالات المالية وبطاقات الصراف الآلي من بنوك عديدة في الدولة.

مشيراً إلى أن المتهم أحيل إلى الجهات المختصة بتهمة الحيازة للمواد المخدرة بقصد الاتجار والتهريب والترويج والتعاطي، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

مبدياً أسفه من قبول المتهم على نفسه أن يكون معول شر في أذى أبناء وطنه، والإساءة للوطن الذي يحميه ويوفر له أرقى مستويات العيش الكريم، وذلك بتحويل منزله إلى وكر لتجميع المخدرات، وتوزيعها إلى مختلف أنحاء الدولة.

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