100 ألف و247 من طلاب الثانوية يتنافسون على كليات القمة

ينطلق، الأحد، ماراثون تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى للقبول بكليات القمة، البالغ عددهم 100 ألف و247 طالبا بحد أدنى 395 درجة فأكثر بنسبة 96.34% للشعبة العلمية ويبلغ عددهم 21 ألفا و90 طالبا، وحد أدنى 379 درجة فأكثر بنسبة 92.40% فأكثر للشعبة الهندسية والبالغ عددهم 19 ألفا و472 طالبا، وحد أدنى 330 درجة فأكثر بنسبة 80.49% فأكثر للشعبة الأدبية والبالغ عددهم 59 ألفا و685 طالباً.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة، الشريحة الأولى، تسجيل رغباتهم إلكترونيا بمعامل مكاتب التنسيق بالجامعات المصرية، اليوم، للحاصلين على مجموع 404 درجات فأكثر (شعبة العلوم)، وللحاصلين على مجموع 396.5 درجة فأكثر للشعبة الهندسية، وللحاصلين على مجموع 374 درجة فأكثر للأدبى.

ويتنافس فى مرحلة القمة 100 ألف و247 طالبا، بزيادة 2816 طالبا عن العام الماضى فى نفس المرحلة، فيما زاد عدد طلاب الشعبة العلمية عن العام الماضى 2263 طالبا، والشعبة الهندسية بواقع 1641 طالبا، ورغم زيادة عدد الطلاب فى الشعبة الهندسية فإن الحد الأدنى انخفض عن العام الماضى بواقع 1.75%، فيما انخفضت أعداد طلاب الشعبة الأدبية عن العام الماضى 1088 طالباً وهو ما يعنى انخفاض نسب القبول.

وتؤكد المؤشرات الأولية للالتحاق بكليات القمة، وفى ضوء مجاميع طلاب الثانوية العامة، أن القطاع الطبى الذى يضم كليات «الطب وطب أسنان وصيدلة وعلاج طبيعى وطب بيطرى» سيقبل 22 ألف طالب، منهم 20 ألفا بالمرحلة الأولى و2000 بالمرحلة الثانية، وبناءً على ذلك سيصبح الطلاب الحاصلون على نسبة أقل من 96.1% ليس لهم أماكن بالقطاع الطبى، فيما تشير التوقعات إلى بقاء أماكن خالية فى كليات الطب البيطرى لطلاب علمى علوم فى المرحلة الثانية.

وتشير التوقعات إلى أن الحد الأدنى للقبول للمجموعة العلمية علوم بكليات الطب البشرى 97.8%، وطب الفم والأسنان 97.3%، والصيدلة 96.3%، والعلاج الطبيعى 96.2%.

كما تؤكد المؤشرات أن القطاع الهندسى لن يقل هذا العام عن 91.6 % لطلاب علمى رياضة، بينما تبقى بعض الأماكن الخالية فى كليات الحاسبات والمعلومات لطلاب المرحلة الثانية بسبب انخفاض نسب القبول عن العام الماضى بنسبة 1.75%، بحيث يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة 92.4%، بينما يكون الحد الأدنى للقبول بكليات الحاسبات والمعلومات بنسبة 91.7%.

أما الشعبة الأدبية فتؤكد المؤشرات الأولية أن الحد الأدنى للقبول بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة سيتوقف عند 94.6%، فيما تؤكد المؤشرات أن الحد الأدنى للقبول بكلية الإعلام 92.8% والحد الأدنى للقبول للألسن من 91%.

وفى مكتب تنسيق جامعة المنصورة، أكد الدكتور حسن عتمان، رئيس الجامعة، أنه تم تجهيز 6 قاعات بها عدد 250 جهاز حاسب آلى متصلا بشبكة الإنترنت، بالإضافة لتوفير القاعات فى وحدة الخدمات الإلكترونية بالمدينة الجامعية للطالبات «المركز الرئيسى للتنسيق بالجامعة»، ومركز الحساب العلمى، وكلية التربية، وكلية الصيدلة، وكليتى التربية النوعية بميت غمر ومنية النصر، ويوجد بجميع القاعات مشرفون ومدخلو بيانات واستعلامات لتيسير تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة والدبلومات الفنية، وذلك طوال فترة التنسيق الإلكترونى والتحويلات.

واستعدت مكاتب التنسيق بجامعة الإسكندرية اليوم الأحد لاستقبال طلاب الثانوية العامة بمعامل التنسيق الإلكترونية فى أول أيام المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم على الموقع الخاص بتنسيق الجامعات.

وقال الدكتور رشدى زهران، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة خصصت هذا العام 8 معامل إلكترونية لاستقبال طلاب الثانوية العامة، مشير إلى أن المعامل تم توزيعها على كليات الحقوق والتربية والآداب والتربية الرياضية بنين وبنات والهندسة والعلوم بفرعيها بمحرم بك والشاطبى، وأنه تم وضع 3 إداريين ومشرف لكل معمل، وذلك تيسيراً على الطلاب والقضاء على الزحام.

وأوضح «زهران» - فى تصريحات السبت - أن معامل التنسيق بجامعة الإسكندرية انتهت من صيانة جميع أجهزة الكمبيوتر التى سيقوم الطلاب بالتسجيل من خلالها، للتأكد من عدم وجود أى مشكلات قد تعوق الطلاب فى تسجيل رغباتهم. ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم فى المرحلة الأولى من التنسيق بدءًا من اليوم الأحد ولمدة 5 أيام.

واستعدت جامعة سوهاج لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى من الثانوية العامة للعام الدراسى 2013 – 2014، بـ 9 معامل كاملة ومجهزة بأحدث الأجهزة والوسائل الحديثة، لتيسير عملية التنسيق على الطلاب، ومساعدتهم فى اختيار رغبات الكليات التى يريدون الالتحاق بها، حيث يضم كل من هذه المعامل موظفين من الجامعة لديهم خبرة التعامل مع الحاسب الآلى، وعملية اختيار الرغبات، وذلك لمساعدة الطلاب وتذليل ما يواجههم من عقبات.. صرح بذلك الدكتور أحمد على حسين، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب. وأضاف «حسين» أن معامل التنسيق بالجامعة فى مبانى الإدارة المركزية وكليتى الطب والتربية.