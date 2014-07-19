أخبار عاجلة

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب -
منفذ تفجير سان بطرسبيرج من "آسيا الوسطى" -
محافظة الدقهلية تبدأ إعادة ترسيم الحدود مع دمياط -
محامي «قاضي الحشيش»: الإعلام سبب حصول موكلي على حكم بالمؤيد -
محافظ دمياط يجتمع بأصحاب المقاهي لبحث قرار «إغلاقها» -
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مباشر .. ويمبلدون يتقدم على تشيلسي بعد 40 ثانية .. وصلاح أساسيا

Google+ Print
مباشر .. ويمبلدون يتقدم على تشيلسي بعد 40 ثانية .. وصلاح أساسيا مباشر .. ويمبلدون يتقدم على تشيلسي بعد 40 ثانية .. وصلاح أساسيا

- صلاح يحصل على حرية تامة يتحرك في اليمين واليسار وأخطر لاعبي تشيلسي.

-يتقدم ويمبلدون بهدف من رأسية بعد مرور 40 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وأعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه في مواجهة ويمبلدون وديا على ملعب الأخير ضمن استعدادات الزرق لانطلاق الدوري الإنجليزي.

وجاء محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي الذي يضم مارك شوارزر حارس المرمى.

ويلعب في الرباعي الدفاعي آينا، زوما، كريستين، آكي وفي خط الوسط يأتي نيمانيا ماتيتش وفان جينكل.

وأمامهم باكر، سويفت ومحمد صلاح خلف المهاجم بامفورد.

ويمبلدون هو أحد فرق دوري (ليج تو) الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة .. تابعونا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع