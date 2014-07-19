مباشر .. ويمبلدون يتقدم على تشيلسي بعد 40 ثانية .. وصلاح أساسيا

- صلاح يحصل على حرية تامة يتحرك في اليمين واليسار وأخطر لاعبي تشيلسي.

-يتقدم ويمبلدون بهدف من رأسية بعد مرور 40 ثانية فقط على انطلاق المباراة.

وأعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي عن تشكيل فريقه في مواجهة ويمبلدون وديا على ملعب الأخير ضمن استعدادات الزرق لانطلاق الدوري الإنجليزي.

وجاء محمد صلاح ضمن التشكيل الأساسي الذي يضم مارك شوارزر حارس المرمى.

ويلعب في الرباعي الدفاعي آينا، زوما، كريستين، آكي وفي خط الوسط يأتي نيمانيا ماتيتش وفان جينكل.

وأمامهم باكر، سويفت ومحمد صلاح خلف المهاجم بامفورد.

ويمبلدون هو أحد فرق دوري (ليج تو) الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة .. تابعونا.