تموين السويس يضبط 3 طن دقيق ودجاج ومواد غذائية فاسدة خلال أسبوعين

تمكنت الحملات المكثفت التي قامت بها إدارة الطب الوقائي بالتنسيق والتعاون مع مديرية التموين بالسويس من ضبط 3 طن مواد غذائية فاسدة ودجاج ودقيق غير صالح للاستخدام الأدمي خلال أسبوعين .

وقال مجدي عبد العال وكيل وزارة التموين بالسويس، أن الحملات مستمرة موضحا أنهم تمكنوا من ضبط محل بمنطقة الملاحة بداخله 100 كيلو من اللحوم المختلفة الالنواع والدواجن غير صالحة للاستخدام الادمي وفاسدة.

وأضاف وكيل وزارة التموين فى تصريحات صحفية أنهم تمكنوا من ضبط اللحوم والدجاجن قبل ترويجها للمواطنين ، موضحا أنه تم التحفظ علي المضبوطات وجاري تحرير محضر وقضية تموينية بالواقعة وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

وتابع وكيل وزارة التموين أنهم تلقوا تعليمات من اللواء العربي السروي محافظ السويس بشن حملة موسعة ومكبرة بالتنسيق مع الطب الوقائي على شوارد اللحوم ومحال بيع الدواجن الأسبوع القادم للتأكد من مدي صلاحيتها وجودة المواد المقدمة للمواطنين .

وأوضح أنه تم ضبط 93 شكارة بمطجن شرق الدلتا تحتوي على دقيق مدعم مخلوط بمواد أخري افسدة الدقيق وتم التحفظ على هذه المواد تمهيدا لاعدامها ، موضحا أنهم قاموا بتحرير محضر غش تجاري بالواقعة.

وتمكنت إدارة الطب الوقائي من ضبط طن ونصف ياميش ومواد غذائية فاسدة يتم ترويجها للمواطنين قالت الدكتورة أمال اراعي مدير أدارة الطب الوقائي بالسويس أنهم تمكنوا بداية الشهر من ضبط 342 كيلو ياميش رمضاني وتحرير 15 محضر ضد تجار يقومون ببيع مواد مخالف وأخري أزيد من السعر المحدد .

وأضافت أن إدارة الطب الوقائي قاموا بأخذ 60 عينة من الأسواق من كافة السلع للتأكد من صلاحية هذه المواد من عدمه، مؤكدة استمرار الحملات بشكل يومى بكافة المناطق والاسواق.