بالصور.. «داعش» تنظم مسابقة رمضانية بالرقة والجوائز «غسالات ومرواح»

نظّم تنظيم «داعش» مسابقة رمضانية في مدينة تابعة لمحافظة الرقة المعقل الرئيس له في سوريا، ووزعت خلالها جوائز عبارة عن أطقم أكواب ومراوح وغسالات من الطراز القديم.

وعرضت صفحات موالية للتنظيم على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت، الجمعة، صوراً للمسابقة التي أجراها التنظيم، مساء الخميس، في مدينة الصبخة شرق ولاية الرقة، وجاءت بعنوان «مسابقة بيت المسلم».

وأظهرت الصور العشرات من الشبان والأطفال من سكان المدينة، وهم يفترشون الأرض في ساحة عامة، في الوقت الذي يقوم رجل ملتحي بعملية سحب لظرف من بين عشرات الأظرف الموضوعة في حوض إحدى الغسالات المخصصة كجوائز، فيما يبدو أن تلك الأظرف تحوي أسماء الحضور ومن يُسحب الظرف الذي يحوي اسمه يفوز بجائزة.

كما أظهرت الصور رجالاً وأطفالاً فرحين باستلام جوائزهم التي هي عبارة عن غسالات من الطراز القديم وهي الجائزة الكبرة، وكذلك مراوح وأطقم أكواب زجاجية لا تتجاوز قيمتها 10 دولارات، ويقوم بتسليمها لهم أعضاء «المكتب الدعوي» للتنظيم في المدينة، الجهة التي نظمت المسابقة.