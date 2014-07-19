نيابة أبوتشت تبدأ تحقيقاتها فى إصابة 73 شخص باختناق نتيجة تسرب غاز الكلور بقنا

بدأ خالد القاضى وكيل نيابة أبوتشت التحقيق فى أصابة 73 سخصا بحالات أختناق نتيجة تسرب غاز الكلور من أحد الأسطوانات بمحطة مياة “المخلبطية ” بقرية الأوسط سمهود بأبوتشت .

وقرر تشكيل لجنة فنية من شركة المياة والأدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت لبيان ما إذا كان تسريب الغاز مستمرا أو تم إيقافة وتحديد أسباب التسرب .

وفى سياق متصل قرراللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا تشكيل لجنة فنية من شركة المياة والصرف الصحى بقنا للكشف على أسطوانات الكلور التى تسرب بها الغاز لبيان أسباب التسرب .

وأشار الهجان أن إجمالى المصابين نتيجة تسرب الغاز وصل 73 حالة منها 39 حالة بمستشفى نجع حمادى و34 حالة بمستشفى أبوتشت مشيرا أنه تم خروج 57 حالة وحجز 16 حالة منها 11 حالة بنجع حمادى و 5 بأبوتشت موضحا أن حالتهم الطبية مستقرة وسيتم خروجهم خلال الساعات القادمة .