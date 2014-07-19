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العالم يحتفل بمرور 45 عاما على صعود الإنسان القمر .. غدًا

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العالم يحتفل بمرور 45 عاما على صعود الإنسان القمر .. غدًا العالم يحتفل بمرور 45 عاما على صعود الإنسان القمر .. غدًا

يحتفل العالم، غدا الأحد، 20 يوليو 2014 بمرور 45 عاما على صعود الإنسان إلى القمر، والذى كان يوم الأحد 20 يوليو 1969، حيث لا ينسى العالم كلمة نيل ارمسترونج التاريخية حينما قال وهو يخطو أولى خطواته فى منطقة بحر الهدوء القمرية “إنها خطوة صغيرة لإنسان ولكنها خطوة كبيرة للإنسانية” .

كانت هذه الرحلة على متن سفينة أبوللو 11، وكان مع أرمسترونج رائدا فضاء هما باز ألدرين الذى نزل معه على سطح القمر، وميشيل كولينز رائد السفينة الأم الذى ظل محلقا فى مدارا قمريا قريبا منتظرا إياهما حتى يبدأ رحلة العودة.

جدير بالذكر أن صعود الإنسان إلى القمر لم يكن مرة واحدة فقط كما يظن البعض بل أن هناك 5 رحلات ناجحة أخرى بعد أبوللو 11 وحتى أبوللو 17 باستثناء رحلة أبوللو 13 التى لم تكتمل! فمجموع رحلات أبوللو التى وصلت إلى القمر بالفعل 6 رحلات وعدد الرواد الذين خطو على سطح القمر بالفعل 12 رائدا، أولهم نيل ارمسترونج”.

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