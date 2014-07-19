وزير التعليم يبحث أوجه التعاون مع برنامج الغذاء العالمي

التقى الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم مع لبنى محمود الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي، لبحث أوجه التعاون بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي، حضر اللقاء الأستاذة نرمين النعماني منسق وحدة التعاون الدولي والأستاذ صبحي عبدالرحمن مدير عام الإدارة العامة للتغذية.

واستعرض الوزير – خلال اللقاء – الاتفاقية الموقعة بين برنامج الغذاء العالمي والاتحاد الأوربي لتوفير منحة قيمتها 60 مليون يورو لوزارة التربية والتعليم لمكافحة عمالة الأطفال والتغذية المدرسية، على أن تخصص لمدارس التعليم المجتمعي في 16 محافظة.

وتم التأكيد على أن أهم أهداف البرنامج هو تمكين أمهات الأطفال اقتصاديا، للحد من عمالة الأطفال، وجعل المدرسة جاذبة لهم عن طريق توفير التغذية المدرسية.

تم الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الوزارة وبرنامج الغذاء العالمي، يتم من خلالها تحديد المحافظات، والاتفاق على مدارس التعليم المجتمعي المستهدفة.

> أ ش أ