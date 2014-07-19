حمدان بن محمد بن راشد يؤدي مناسك العمرة

عاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الى دبي ليلة أمس قادما من الاراضي المقدسة بعد أداء مناسك العمرة .



> وكان سموه قد وصل الى جدة عصر أمس حيث استقبله على أرض المطار صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود ثم وصل والوفد المرافق الى مكة المكرمة وأدى مناسك العمرة في الحرم المكي الشريف مسبحا وداعيا الله عز وجل أن يحمى دولتنا من كل سوء ومكروه ويديم على قيادتنا نعمة الصحة والعافية والعطاء وعلى شعبنا اطراد الرخاء والتقدم والاستقرار .



> رافق سموه في أداء العمرة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم وعدد من المرافقين .