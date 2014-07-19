قرقاش : لا يجوز للصحافة المهنية ترديد أكاذيب " شبيحة تويتر "

استنكر معالي الدكتور انور قرقاش ،وزير الدولة للشؤون الخارجية - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أكاذيب قناة الجزيرة واتهاماتها الباطلة لدولة الامارات بدعم العدوان الإسرائيلي علي غزة .

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على " تويتر " : " ان تكرر الجزيرة أكاذيب " شبيحة تويتر " حول اجتماعات مزعومة مع ليبرمان و مؤامرات خيالية ضد غزة انحطاط للمصداقية والخطاب الإعلامي لمن يقف وراءها ".

وأضاف : " الخطاب الكاذب نتوقعه من " شبيحة تويتر " و لكن لا يجوز ان تردده صحافة مهنية أو قنوات إخبارية و هي تدرك زيفه و كذبه ".

وأستطرد قرقاش يقول : " تعودنا علي كذب الاخوان المسلمين و تفرعاتهم ، و كذبة لقاء ليبرمان هجوم أسود هدفه الامارات في تصفية حسابات حزبية نتيجة لسقوطهم المروع في مصر " .

وأعتبر قرقاش أن الجزيرة تخسر مصداقيتها يوم بعد يوم مؤكدا أن ترديدها لأكاذيب " تويتر " جزء من مسلسل انحدار اثر علي القناة .

وتساءل قرقاش : منذ متى أصبحت القنوات الإسرائيلية مصدر اخبار الجزيرة الموثوق بها؟ مضيفا ولن نسأل عن المهنية فقد تآكلت لتصبح الجزيرة قناة حزبية صرفة.

وشدد قرقاش على أن التزام الامارات بالقضية الفلسطينية ، تاريخي مؤكدا على أن الإمارات لم تسلك طريق التطبيع الذي سلكه غيرها،... ومن يريد ان يكذب يجب ان يدرك هذه الحقائق لنصدقه.