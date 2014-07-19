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بالفيديو: جورج شقرا يجمع الماضي والحاضر في مجموعته الجديدة

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بالفيديو: جورج شقرا يجمع الماضي والحاضر في مجموعته الجديدة بالفيديو: جورج شقرا يجمع الماضي والحاضر في مجموعته الجديدة

السبت 19-07-2014 16:54

باريس- كاتيا دبغي

قدّم المصمّم جورج شقرا مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية (هوت كوتور) لخريف وشتاء 2014-2015 في قصر طوكيو في باريس، وذلك ضمن فعاليات أسبوع الموضة الذي أقيم مؤخراً في العاصمة الفرنسية.
ضمّت المجموعة 44 فستاناً من بينها فستان الزفاف الذي كان مسك الختام. وتحدث شقرا لـ"سيدتي نت" عن المجموعة، ووصفها بأنها مزيج بين الماضي والحاضر. وكان اللونان الأسود والأحمر الأكثر بروزاً فيها، أما الأقمشة فجاءت أنثوية بامتياز تصدرها قماشا المخمل والأورغانزا الأنيقان.
استوحى المصمم شقرا مجموعته من أجواء الخمسينات مضيفاً إليها نفحة عصرية. أما الميزة الأساسية لتصاميم شقرا الجديدة فهي الكاب الذي كان سيد خشبة العرض. أما عروس شقرا فكانت أميرة في فستان من قماش الغيبور وفي إطلالة محتشمة تجمع كل السحر، الغموض والغلامور.
شاهدي الفيديو لمتابعة مقابلة جورج شقرا لموقعنا

 

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سيدتي

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