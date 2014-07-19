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معروف يقطع أجازته للحاق بالزمالك أمام مازيمبي

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معروف يقطع أجازته للحاق بالزمالك أمام مازيمبي معروف يقطع أجازته للحاق بالزمالك أمام مازيمبي

أكد أسامة فرحات وكيل أعمال معروف يوسف لاعب وسط الزمالك المنضم حديثا للفريق من اتحاد الشرطة أن اللاعب قرر قطع أجازته من أجل اللحاق بمازيمبي.

ويستعد الزمالك لمواجهة مازيمبي يوم الأحد 27 يوليو الجاري، ويتبقى في مقاعده الإفريقية أربع أماكن شاغرة.

وقال فرحات لـFilGoal.com يوم السبت: "يجرى حاليا استخراج تأشيرة الدخول وإرسال تذاكر الطيران للاعب في لاجوس بعد أن قرر قطع أجازته".

وأضاف "ميدو (المدير الفني للزمالك) قام بمهاتفة معروف يوسف وطلب منه العودة للانتظام في التدريبات سريعا لكي يتم قيده إفريقيا ويلحق بمباراة مازيمبي".

وتابع "حصل معروف على أجازته منذ يومين فقط، ولكنه فضل قطعها من أجل المشاركة في دوري أبطال إفريقيا مع الزمالك".

ولا بديل للزمالك عن الفوز في المباراتين المقبلتين أمام مازيمبي ثم فيتا كلوب من أجل المنافسة على بطاقتي التأهل لنصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

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