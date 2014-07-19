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تقارير: دونجا يتفاوض لتدريب السيليساو من جديد

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تقارير: دونجا يتفاوض لتدريب السيليساو من جديد تقارير: دونجا يتفاوض لتدريب السيليساو من جديد

برازيليا، (إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم أن المفاوضات جارية مع دونجا لتولي تدريب البرازيلي من جديد، بعد استقالة لويس فيليبي سكولاري من منصبه إثر الخروج خالي الوفاض من المونديال، بعد الهزيمة التاريخية أمام ألمانيا (1-7) في نصف النهائي وأمام هولندا (0-3) في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأشارت (اسبن البرازيل)، إلى أن المفاوضات بين دونجا ومسئولي الاتحاد في مراحل متقدمة ليتولى تدريب الفريق، الذي سبق له قيادته بين عامي 2006 و2010.

وأوضح المصدر أن المفاوضات جارية بشأن الراتب الذي يتقاضاه دونجا، اضافة إلى المهام التي يتولاها، في ظل رغبة جيلمار رينالدي منسق المنتخبات الجديد في أن ينخرط المدرب الجديد بدرجة أكبر في عالم كرة القدم و"يسافر لمشاهدة المباريات والتدريبات ويلم بما يحدث في الخارج".

وأضاف المصدر أن الاتحاد فكر مجددا في التعاقد مع دونجا بعد أربع سنوات حيث يعتقد أنه الرجل القادر على استعادة اهتمام اللاعبين داخل الملعب بعيدا عن موضوعات التسويق.

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فيديو اليوم السابع

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