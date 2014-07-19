نجمات غيّرن إطلالاتهن فأصبحن أجمل

عادة نجد الجمال والتألق لدى نجمات هوليود؛ لأنهن يبحثن دائماً عن الجديد في عالم الجمال والعناية بالبشرة، ولكن الكثير من النجمات قد وقعن ضحية المكياج عند استخدامهن الكثير منه، والذي لا يناسبهن كتغيير رسومات العيون وتخفيف الحواجب واستخدام الشعر المستعار اعتقاداً منهن بأن ذلك أفضل.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك الكثير من النجمات قد تخلصن من الشعر المستعار وظهرن بشعرهن الأصلي وبمكياج خفيف ورقيق فأصبحن أجمل بكثير من قبل.

إليك "سيِّدتي" بعض هؤلاء النجمات بعد أن أصبحن أجمل...

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1. Nicki Minaj

عندما ظهرت Nicki Minaj على الساحة كانت تشتهر باستخدام الشعر المستعار ومكياج العيون بشكل قوس قزح مع ألوان الشفاه الصاخبة، وبعدها ظهرت بلون شعرها الطبيعي مع الماكياج البسيط، فأثارت دهشة الجميع من جمالها؛ لأنها أصبحت أفضل من أي وقت.

2. Emilia Clark

كانت تتميز Emilia Clark في بداية ظهورها بالعيون الدخانية والشفاه اللامعة والحواجب السميكة، ولكن عندما ظهرت بدون مكياج مع حواجبها الطبيعية ووجهها الطبيعي أصبحت أفضل بكثير من قبل.

3. Angelina Jolie

انجرفت Angelina Jolie كثيراً مع المكياج في استخدامها لكريمات الأساس الثقيلة وأحمر الشفاه البني والحواجب الرفيعة، ولكنها اكتشفت أخطاءها وتخلصت من كل هذا، وها هي الآن أكثر جمالاً باستخدام ملمع الشفاه والحواجب الطبيعية واكتفائها بالكحل فقط.

4. Gwen Stefani

تميزت Gwen Stefani في بداية ظهورها بشعرها الأزرق وتسريحاتها الغريبة المقسمة إلى دوائر ووجهها المليء بالزينة، ولكنها عندما اكتشفت الماكياج الملائم لها، وهو استخدام أحمر شفاه مع الماسكارا فقط تمسكت به وأصبحت أفضل من قبل.

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