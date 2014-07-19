نصائح الخبراء للعناية بالشعر في أيام الصيف

نبحث دائماً عن شعر ناعم وقوي وخالٍ من التقصف، لكن فصل الصيف من الفصول التي تسبب سقوط وتقصف الشعر نتيجة حرارة الجو العالية ومياه البحر وحمامات السباحة، فكيف تجمعين بين الاستمتاع بعطلات الصيف الممتعة وبين الشعر الخالي من المشاكل؟

"سيِّدتي نت" ينقل لكِ في ما يلي نصائح الخبراء للقيام بذلك:

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1. لتتأكدي من نظافة شعرك قومي أسبوعياً بتحضير كوب من عصير الليمون وضعيه على فروة رأسك وشعرك باستخدام فرشاة أسنان قديمة، فالليمون يعمل على تطهير فروة الرأس وتنظيفها.

2. كما يمكنك القيام بعمل عجينة مكونة من الخميرة والماء لاستخدامها في غسل شعرك، فهي تعمل كمنظف طبيعي لفروة الرأس، ثم اشطفي شعرك بخل التفاح لتحصلي على فروة رأس نظيفة تماماً من كافة منتجات الشعر التي تستخدمينها.

3. احصلي على وسادة من الحرير، فالحرير سيساعد على منع تكسر شعرك أثناء النوم تماماً، بينما تقوم الوسادة المصنوعة من القطن أو من المواد الأخرى بالاختلاط بشعرك، مما يسبب سقوطه وتكسره.

4. ولكي تنعشي فروة رأسك في عطلات الشواطئ عليك بمزج ملعقتين من مسحوق الكاكاو مع ملعقتين من نشا الذرة ورشة من القرفة والقليل من الماء، ثم دلكي بالمزيج فروة رأسك بواسطة أطراف أصابعك لتحصلي على شعر منعش وبرائحة عطرة في نفس الوقت.

5. احمي شعرك من الكلور عند نزولك حمام السباحة، وذلك عن طريق تبليله بالكامل باستخدام الماء النقي، ثم ضعي البلسم على شعرك، فالماء والبلسم يعملان معاً كعازل على شعرك، فيقل تأثير الكلور وأضراره.

6. وعند تجفيف شعرك بعد الاستحمام يفضل تجفيفه بقطعة من الملابس القطنية بدلاً من المنشفة، فعلى الرغم من أن المناشف تكون قطنية إلا أنها قد تكون خشنة وقاسية على الشعر المبلل الذي يتميز بالضعف، وعليك أن تجففي شعرك بلطف لتحافظي عليه بعيداً عن التجعيد.

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