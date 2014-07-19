فان جال يستبعد إيفرا وأندرسون من رحلة الولايات المتحدة

استبعد لويس فان جال المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد الظهير الأيسر الفرنسي باتريس إيفرا ولاعب الوسط البرازيلي أندرسون من قائمة الفريق التي سافرت للولايات المتحدة الجمعة في رحلة تدريبية.

المدرب الهولندي اختار قائمة من 25 لاعباً خلت من إسم إيفرا الذي اقترب من الرحيل للدوري الإيطالي وتحديداً إلى يوفنتوس الذي يسعى للظفر بخدماته.

وغاب عن الرحلة أيضاً المكسيكي خافيير هيرنانديز والهولندي روبين فان بيرسي والبلجيكيين مروان فيلايني وعدنان يانوزاي الذين حصلوا على المزيد من الراحة بعد مشاركتهم في كأس العالم، بالإضافة للمصاب مايكل كاريك الذي سيغيب عن الفريق لمدة شهرين بعد خضوعه لجراحة في الكاحل.

ويلتقي مانشستر يونايتد مع لوس أنجلوس جالاكسي الخميس المقبل في بداية رحلته الأمريكية قبل المشاركة في بطولة جينيس الودية للأبطال والتي تضم معه أيضاً أندية ليفربول ومانشستر سيتي وريال مدريد وميلان وانتر وروما وأولمبياكوس.