مورينيو: ضميت فابريجاس في 20 دقيقة، وويلشير نموذج سيء

واصل جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي حربه الكلامية المعتادة مع غريمه اللندني أرسنال قبيل بداية الموسم الجديد للدوري الانجليزي الممتاز.

مورينيو قال أن لاعبه الجديد الإسباني سيسك فابريجاس لم يفكر أبداً في العودة لناديه القديم أرسنال، بالرغم من تصريح فابريجاس أن أرسنال هو من لم يرغب في عودته لصفوفه. وأضاف مورينيو أنه تحدث لنجم برشلونة السابق لمدة 20 دقيقة فقط ليقنعه باللعب تحت قيادته في صفوف تشيلسي.

البرتغالي المثير للجدل دائماً واصل الهجوم على أرسنال مستهدفاً لاعبه الشاب جاك ويلشير الذي كان صاحب ضجة الأسبوع حين انتشرت له صور وهو يقوم بالتدخين في لاس فيجاس للمرة الثانية في تسعة أشهر. ووصف مورينيو ويلشير بأنه "مثال سيء" للأطفال والشباب الذين يتابعونه ويتخذونه قدوة لهم.

الـSpecial One أكد أن فريقه أنهى صفقاته لهذا الصيف بضم فابريجاس وثنائي أتليتيكو مدريد دييجو كوستا وفيليبي لويس، معتبراً أن هذا يكفيه وأنه يعتبر عملاً رائعاً من إدارة تشيلسي.