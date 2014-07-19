ليفربول يسعى لضم الفرنسي ريمي. وأرسنال في الصورة

تقدم ليفربول بعرض رسمي لضم المهاجم الفرنسي لويك ريمي من صفوف كوينز بارك ريجرز.

الريدز يواصلون مساعي تدعيم الفريق العائد للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، ويرغبون في تعزيز خط الهجوم بعد رحيل الأورجواياني لويس سواريز إلى برشلونة.

وكان برندان رودجرز مدرب ليفربول قد أبدى سابقاً رغبته في ضم الإيفواري ويلفريد بوني مهاجم سوانزي سيتي.

ولكن النادي الويلزي رفض تخفيض مبلغ الـ19 مليون جنيه استرليني المطلوب لبيع اللاعب، لينقل رودجرز اهتمامه إلى ريمي الذي يملك شرطاً جزائياً قيمته 8.5 مليون يورو في حالة تم طلبه من أحد الأندية الأربعة الأولى بالدوري بحسب تعاقده مع كوينز بارك رينجرز.

وقضى ريمي الموسم الماضي معاراً مع نيوكاسل ليسجل 14 هدفاً في 26 مباراة، كما شارك مع منتخب فرنسا في مونديال البرازيل مؤخراً والذي ودعته الديوك أمام ألمانيا في ربع النهائي.

وكان توتنام هوتسبير قد أبدى رغبته في ضم ريمي لكن وكيله قال أن اللاعب لن ينتقل إلا لفريق يلعب في جوري الأبطال، ليبقى ليفربول في الصورة إلى جانب أرسنال الذي أبدى اهتمامه بخدمات ريمي أيضاً.

وضم ليفربول حتى الآن أربعة لاعبين هم ثنائي ساوثامبتون آدم لالانا وريكي لامبرت بالإضافة للألماني إيمري كان من باير ليفركوزن والصربي لازار ماركوفيتش من بنفيكا.

في الأثناء وافق ليفربول على انتقال مهاجمه الإيطالي فابيو بوريني إلى سندرلاند بصورة دائمة مقابل 14 مليون جنيه استرليني. وكان بوريني قد قضى الموسم الماضي معاراً لسندرلاند.