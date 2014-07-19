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لويف مستمر في قيادة ألمانيا حتى كأس الأمم الأوروبية

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لويف مستمر في قيادة ألمانيا حتى كأس الأمم الأوروبية لويف مستمر في قيادة ألمانيا حتى كأس الأمم الأوروبية

برلين، (إفي): أكد الاتحاد الألماني لكرة القدم استمرار خواكيم لويف في قيادة الألماني حتى كأس الأمم الأوروبية التي تقام في فرنسا عام 2016 ، وذلك بعد أن أعلن قائد المنتخب فيليب لام اعتزاله اللعب دوليا.

وقال رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم فولفجانج نيرشباخ "الأمر محسوم. الثالث من سبتمبر المقبل هو موعد المباراة المقبلة للمنتخب (الألماني) أمام الأرجنتين مجددا، ومن الواضح من سيقود الفريق".

كان المنتخب الألماني قد واجه نظيره الأرجنتيني في نهائي مونديال البرازيل الذي أقيم في 13 من الشهر الجاري، وانتهى لصالح الماكينات الألمانية بهدف قاتل في الشوط الثاني من الوقت الاضافي.

وقال نيرشباخ "ليس هناك ما يدعو للقلق بشأن المدرب".

وأشار إلى أن تعاقد لوف تم تمديده، قبل انطلاق مونديال البرازيل، حتى كأس الأمم الأوروبية 2016.

ورغم ذلك، فإن اعتزال لام اللعب دوليا أدى إلى تردد شائعات حول لوف، الذي أكد حاجته لـ"بعض الهدوء" بعد نهائي المونديال.

ومن المقرر أن يتواجه منتخبا الأرجنتين وألمانيا وديا في الثالث من سبتمبر المقبل في دوسلدورف في لقاء متفق عليه مسبقا، ويسعى الاتحاد الألماني لأن يكون بمثابة حفل وداع للام.

وتولى لوف مهمة تدريب المنتخب الألماني هلفا ليورجن كلينسمان، الذي عمل الأول مساعدا له خلال مونديال 2006 الذي استضافته ألمانيا، وحلت في المركز الثالث فيه.

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