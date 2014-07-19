يوفنتوس يؤكد خضوع موراتا للفحص الطبي تمهيدا للتعاقد معه

(إفي): أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي على موقعه الرسمي اليوم أن مهاجم ريال مدريد ألبارو موراتا يتواجد حاليا في مدينة تورينو شمالي إيطاليا للخضوع لفحوصات طبية تمهيدا لانتقاله إلى نادي السيدة العجوز.

ونشر الموقع الالكتروني للنادي مقطعا مصورا للاعب لدى وصوله إلى المدينة، وهو يحيي الجماهير ويتمنى أن "تسير كل الأمور على نحو جيد"، وذلك قبل الخضوع للفحوصات طبية التي تسبق التوقيع على عقد انضمامه للسيدة العجوز لمدة خمس سنوات.

وتقول الصحافة الإيطالية إن يوفنتوس سيدفع 18 مليون يورو للاستعانة بخدمات اللاعب، في ظل وجود بند يتيح للريال شراء اللاعب مجددا مقابل 30 مليون يورو في العام الأول، القيمة التي ترتفع إلى 35 في العام الثاني.

ولعب موراتا (21 عاما) خلال الموسم الماضي 23 مباراة في الدوري الإسباني سجل خلالها ثمانية أهداف، وست لقاءات في كأس ملك إسبانيا وخمسة في دوري الأبطال.

وكان يوفنتوس قد أكد الأسبوع الماضي تعاقده مع ماسيمليانو أليجري كمدير فني جديد بعد استقالة أنطونيو كونتي.