تقارير - أنشيلوتي يعارض فكرة رحيل دي ماريا عن ريال مدريد

(إفي): كشفت تقارير إخبارية اليوم السبت أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني يعارض رحيل الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

وأشارت صحيفة (آس) الإسبانية إلى أن أنشيلوتي يرى أن دي ماريا ساعده في الوصول إلى نقطة الاتزان في خطة 4-3-3 حيث يلعب في قلب الملعب إلى ناحية اليسار، ويدرك جيدا أن رحيله سيمثل خسارة كبيرة.

وأوضح المصدر أن اللاعب كان قريبا من الرحيل عن النادي في مناسبتين، وكان أنشيلوتي هو من وقف عثرة في وجه استكمال المفاوضات.

كانت المرة الأولى الصيف الماضي، عندما آثر الإيطالي بقاء دي ماريا على استمرار مسعود أوزيل، ليرحل الأخير إلى أرسنال الإنجليزي.

وكانت المرة الثانية في موسم الانتقالات الشتوية، حيث كان يستعد لشد الرحال إلى موناكو الفرنسي، لكن أنشيلوتي أقنعه بالاستمرار في صفوف النادي الإسباني.

وأضاف المصدر أن دي ماريا قرر الرحيل لأنه لا يشعر بأن إدارة النادي لا تقدره على النحو الأمثل، في المقابل يطالب أنشيلوتي ببقاء اللاعب في صفوف الميرينجي.