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مورينيو: فان جال ليس مغرورا

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مورينيو: فان جال ليس مغرورا مورينيو: فان جال ليس مغرورا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي أن الهولندي لويس فان جال المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد ليس مغرورا لكنه واقعيا.

وسبق لمورينيو وأن عمل مترجما لفان جال أثناء تواجده في برشلونة بالتسعينات قبل أن يبدأ البرتغالي مشواره التدريبي.

وقال مورينيو "شاهدت المؤتمر الصحفي لتقديمه وأنا أعتقد أنه أمين جدا جدا جدا وواقعي جدا".

وأضاف "عندما تكون أمينا ومباشرا تقول ما تريد، هذا لا يجعلك مغرورا بل أمينا، هو قال أنهم خارج الأربعة الكبار ويحاول أن يغير ذلك في أقرب وقت ممكن ولكن من الواضح أنه يريد الفوز بالدوري وما قاله صحيحا".

وكان فان جال قد أنهى مهمته مع المنتخب الهولندي بعد الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم الأخيرة بالبرازيل.

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فيديو اليوم السابع

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