تقارير: سان جيرمان يتفاوض مع ريال مدريد لضم دي ماريا

باريس، (إفي): كشفت تقارير اخبارية اليوم السبت أن باريس سان جيرمان الفرنسي يتفاوض لضم الأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب ريال مدريد.

وأشارت صحيفة (ليكيب) الفرنسية إلى أن النادي لن يتمكن من ضم اللاعب الا إذا استغنى عن خدمات أحد لاعبيه كي لا يخالف القواعد المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وأوضح المصدر أن قيمة الصفقة حال إبرامها ستصل إلى ما يزيد عن 50 مليون يورو، لكنه يحتاج أولا لاعارة أحد لاعبيه لتجنب مخالفة قواعد اللعب النظيف.

وأضاف المصدر أن دي ماريا (26 عاما) "ضمن أولويات" باريس سان جيرمان، مشيرا إلى أن النادي الفرنسي عرض على اللاعب الأرجنتيني راتبا سنويا صافيا بلغ ثمانية ملايين يورو، في حين يتقاضى حاليا خمسة ملايين يورو.

ويسعى دي ماريا للانتقال من ريال مدريد لأنه غير راض عن بقائه على مقاعد البدلاء خلال النصف الأول من الموسم الماضي، كما أنه يرغب في اللعب في مزيد من المهام الهجومية في الملعب.

وأكد المصدر أن النادي الإسباني لا ينوي التمسك باللاعب، ولكن المشكلة تكمن في أن الـ"بي اس جي" سيكون مضطرا للاستغناء عن خدمات أحد لاعبيه كي يضم دي ماريا.

وتبرز من بين الأسماء المرشحة للرحيل عن النادي الفرنسي خافير باستوري ولوكاس وماركو فيراتي وإيزيكييل لافيتزي وإدينسون كافاني.