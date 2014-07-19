صحيفة سعودية: معروف ينضم لتدريبات نجران .. ووكيله: اللاعب في نيجيريا

أكدت صحيفة (الرياض) السعودية في نسختها الإلكترونية انضمام معروف يوسف لاعب الوسط لتدريبات فريقها والذي انضم للزمالك رسميا في الصيف الجاري من طلائع الجيش.

وكان الزمالك قد أنهى صفقة معروف يوسف مع خالد قمر وأحمد دويدار من اتحاد الشرطة بشكل رسمي وحصل على استغناء اللاعبين وتوقيعاتهم .. بل ودفع مقدمات عقودهم.

وذكرت الصحيفة أن معروف يوسف انضم لتدريبات نجران يوم السبت تحت إشراف دينيس لافاني المدير الفني السابق للاتحاد السكندري.

وفي المقابل حرص FilGoal.com على التقصي حول صحة الخبر، الذي نفاه تماما أسامة فرحات وكيل أعمال اللاعب.

وقال فرحات لـFilGoal.com السبت: "اللاعب في لاجوس الآن، هذا الخبر مضحك، ولا أساس له من الصحة".

وأكد "معروف حصل على إجازة منذ يومين فقط وسافر لنيجيريا من أجل الجلوس مع أسرته قبل الانتظام في تدريبات الزمالك".

وأتم "نجران كانوا قد فاوضوا اللاعب من وقت طويل وعرضوا مقابل مادي ضعيف جدا، فهل يعقل أن نترك الزمالك ويذهب له الآن.. خاصة وأنه موقع على عقود وحصل على مقدم".