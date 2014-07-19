الإسماعيلي: اتفقنا مع الزمالك على إلغاء صفقة عواد

أكد محمد عبد السعود رئيس نادي الإسماعيلي أنه قد اتفق مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على إلغاء صفقة ضم الاخير لمحمد عواد حارس الدراويش.

وقال أبو السعود لـFilGoal.com "اتفقت مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على تراجعهم عن ضم عواد لصفوف الفريق.. ، لن نضم أي لاعب من بدلاء الزمالك والإسماعيلي سيختار فقط اللاعبين الذين يحتاجهم".

وأضاف "سنقيد عواد في القائمة الأولى للموسم الجديد والتي تضم 11 لاعبا كما سيعيد اللاعب الأموال التي حصل عليها من الفريق الأبيض".

وكان عواد قد أبدى استعداده للبقاء في الإسماعيلي بشرط الحصول على مستحقاته لدى النادي.