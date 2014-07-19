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نشوب حريق هائل بمخبز بلدى بأسيوط دون وقوع إصابات

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نشوب حريق هائل بمخبز بلدى بأسيوط دون وقوع إصابات نشوب حريق هائل بمخبز بلدى بأسيوط دون وقوع إصابات

أرشيفية

شب حريق هائل بمخبز بلدي بقرية صنبو التابعة لمركز أسيوط، دون وقوع إصابات.

تلقى اللواء طارق نصر، مدير أمن أسيوط، إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بمخبز بلدي بقرية صنبو التابعة للمركز.

انتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والإسعاف وتبين نشوب حريق بمخبز بلدي ملك محمود . أ . ط 80 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية،وتم السيطرة علي الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية دون حدوث ثمة إصابات أو وفيات. نجم عن الحريق احتراق 22 شيكارة دقيق بلدي مدعم,و(8) طاولة خشبية , السير الخاص بالفرن,و سخان كهربائي,و(4) أرفف خشبية ورخصة المخبز والأوراق الخاصة بالمخبز بسؤال نجل صاحب المخبز خالد . م . أ . ط 34 سنة حاصل علي بكالوريوس ومقيم بذات الناحية،رجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي،ولم يتهم أو يشتبه في أحد جنائياً بالتسبب في ذلك ،تم إخطار المعمل الجنائي للإنتقال والمعاينة وإتخاذ اللازم، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

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