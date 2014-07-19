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شيخ الأزهر: العمليات “البرية البربرية” في قطاع غزة “جرائم ضد الإنسانية”

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شيخ الأزهر: العمليات “البرية البربرية” في قطاع غزة “جرائم ضد الإنسانية” شيخ الأزهر: العمليات “البرية البربرية” في قطاع غزة “جرائم ضد الإنسانية”


> جدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إدانتَه الشديدةَ للعمليات الإجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، من قتل للأطفال وهدم للبيوت وتشريد للأسر.

واعتبر الإمام الأكبر – فى بيان له اليوم – هذه العمليات البرية البربرية التي تُرتكَب بحق الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك كل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية – جرائم ضد الإنسانية.

كما جدد الطيب مطالبته لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس الأمن، وكافة المنظمات الحقوقية، وبخاصة منظمات حقوق الطفل، للتحرك السريع والعاجل لمنع هذا العدوان الغاشم، ورفع الظلم والمعاناة عن الشعب الفلسطيني الصابر.
> أ ش أ

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