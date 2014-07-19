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«هاآرتس»: خلية فلسطينية تتسلل إلى إسرائيل وتصيب 4 جنود..ومروحية تنقلهم للمستشفى

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«هاآرتس»: خلية فلسطينية تتسلل إلى إسرائيل وتصيب 4 جنود..ومروحية تنقلهم للمستشفى «هاآرتس»: خلية فلسطينية تتسلل إلى إسرائيل وتصيب 4 جنود..ومروحية تنقلهم للمستشفى

أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا عملية التسلل التي قام بها مقاتلون فلسطينيون إلى مستوطنة إسرائيلية بالقرب من قطاع غزة، إلى 4 جنود مصابين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى سوروكا ببئر سبع بمروحية عسكرية، بحسب صحيفة «هاآرتس».

وقالت الصحيفة إن الخلية الفلسطينية التي تسللت للمستوطنة تتكون من 5 مسلحين، تسللوا للمنطقة عبر نفق، ثم أطلقوا نيران أسلحتهم وصاروخ مضاد للدبابات تجاه قوه مدرعة إسرائيلية.
> وأشارت الصحيفة إلى استشهاد مقاتل فلسطيني من المجموعة التي تسللت للمستوطنة.

ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي السياسي- الأمني المصغر، مساء الخميس، على توسيع عملية «الجرف الصامد»، التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ الثلاثاء قبل الماضي، والبدء في عملية برية في قطاع غزة، عبر 3 محاور.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن «قوات برية كبيرة بدأت في عملية لتدمير البنية التحتية للإرهاب في قطاع غزة»، على حد قوله.

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