«ثقافة أسيوط» تواصل أمسياتها الرمضانية بقنطرة المجذوب الآثرية

واصلت فرق الفنون الشعبية والتواشيح الدينية تقديم عروضها بمنطقة قنطرة المجذوب الاثرية بمدينة اسيوط استكمالا للامسيات الرمضانية التى يقيمها فرع ثقافة اسيوط بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بناء على تعليمات اللواء ابراهيم حماد محافظ اسيوط …..صرح بذلك عبد العال زهران مدير عام ثقافة اسيوط .

وأشار زهران الى ان الاحتفالات والامسيات تقام بصفة يومية على مسارح قصر ثقافة اسيوط وقنطرة المجذوب لادخال روح البهجة على اهالى اسيوط خلال الشهر الكريم بالاضافة الى الفقرات الفنية التى يتم تقديها للاطفال من خلال عروض العرائس والمسرحيات بمشاركة الفرق الفنية والمسرحية مضيفا ان فرقة اسيوط للموسيقى العربية تقدم فقراتها الغنائية المتميزة بقيادة الفنان حسام حسنى وبمشاركة العديد من المواهب الشابة التى انضمت حديثا للفرقة فى مختلف المراحل العمرية .

وأكد زهران على اهمية صالونات ومعارض الفنون التى تقام بصفة مستمرة بقصر الثقافة لعرض اهم اعمال الفنانيين الشباب الذين برزت اعمالهم فى كافة المجالات من نحت ورسم وتصوير على ايدى عمالقة ورواد الفن التشكيلى بمحافظة اسيوط