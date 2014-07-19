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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

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الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة الأرصاد: الطقس غدا لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على القاهرة

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على أقصى جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارا لطيف ليلا، كما تظهر بعض السحب المنخفضة شمالا وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تسقط على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال هناك وعلى البحر المتوسط والأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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