أكاديمية البحث العلمي: تنمية شاملة لحلايب وشلاتين باستخدام الأبحاث العلمية

أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم إنشاء مزرعة متكاملة في منطقة حلايب وشلاتين عن طريق استصلاح الأراضي الصحراوية والاستفادة من الموارد الطبيعية .. لافتا إلی أن المزرعة تشمل استزراع سمكي وري المحاصيل بالمياه الناتجة واستغلال الطاقة الشمسية وتحليله المياه، وذلك في إطار الدور العلمي الذي تقوم به الأكاديمية للمساهمة في إحداث تنمية شاملة للمنطقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حول تطوير حلايب وشلاتين بحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي والدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، ولفيف من العلماء والمختصين.

وأشار صقر إلی أنه تم خلال الاجتماع استعراض المشروعات البحثية التي سيتم تنفيذها في إطار التنمية الشاملة للمنطقة وتقسيمها إلى مشروعات قريبة الأجل ومشروعات طويلة الأجل، ومناقشة جوانب الرؤية المستقبلية في مجالات المياه والطاقة والمسكن.

وقال إنه تم بحث إمكانية استخدام بعض تطبيقات الطاقة الشمسية في منطقة حلايب وشلاتين مثل التبريد باستخدام الطاقة الشمسية وإنتاج الثلج والمياه المثلجة وحفظ الطعام والأدوية وتكيف الهواء وتبريد الصوب الزراعية وكذلك تصنيع وحدة متكاملة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والزراعة داخل صوبة بدون تربة، وتجفيف النباتات باستخدام الطاقة الشمسية.

وأضاف أنه تم بحث أيضا إمكانية استخدام تكنولوجيات الطاقة المتجددة المتكاملة لبناء القرية الخضراء وإنشاء مفرغ سمكي وتنمية الثروة الحيوانية وحصاد مياه السيول وزراعة النباتات الطبية والعطرية وزراعة المحاصيل الاستراتيجية وكذلك تحليه مياه الآبار.

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